Vitor (14) is jongste coronaslachtoffer van Europa, in VS bezwijkt ook baby

29 maart 2020

21u21

Bron: Le Parisien 0 Vitor Rafeael Bastos Godinho is in Portugal overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Met zijn veertien jaar is hij de jongste patiënt die tot nu toe bezweek in Europa. In de Verenigde Staten stierf zelfs een baby van minder dan een jaar oud. Of het kleintje leed aan andere aandoeningen is niet geweten. “Dit blijven heel uitzonderlijke gevallen”, benadrukt microbioloog Herman Goossens.

Ongeloof in Portugal: Vitor was een sportieve kerel zonder medische voorgeschiedenis, op de huidziekte psoriasis na dan. Als zaalvoetballer viel hij zelfs af en toe in de prijzen.

Gisteren belandde Vitor met zware klachten in het ziekenhuis. Snel werd duidelijk dat hij besmet was met het coronavirus, maar hulp kon niet meer baten. Vandaag is hij overleden.

Zijn club bracht via Facebook al een mooi eerbetoon aan de tiener. “Deze keer heb je je tegenstander niet kunnen overwinnen. We zijn allemaal kapot van het nieuws. Rust in vrede, kampioen”, klonk het.

“Als het virus zich overzet op het hart kunnen ook jongere patiënten binnen één à twee dagen sterven”, vertelde Goossens in het VTM Nieuws. “Maar dit blijven heel uitzonderlijke gevallen.”

“Begonnen met hoestje”

In Frankrijk overleed de zestienjarige Julie enkele dagen geleden ook al compleet onverwacht. “Het begon met een hoestje”, vertelde haar moeder Sabine aan het Franse persbureau AFP. Dat ‘onschuldige kwaaltje’ probeerde Julie in eerste instantie te behandelen met siroop en kruiden.

Tijdens het weekend verslechterde haar toestand echter. Ze begon slijm op te hoesten en kreeg last van ademnood. Moeder Sabine ging met Julie naar de dokter. En vandaar ging het naar het ziekenhuis van Longjumeau. De arts nam een test af. Ze werden aanvankelijk gerustgesteld. “De dokter stak zijn duim op om te zeggen dat alles goed was”, aldus haar zus Manon. Julie mocht weer naar huis. Maar daar kreeg ze nauwelijks nog adem.

Ze werd dinsdag in allerijl overgebracht naar het Necker-ziekenhuis in Parijs. Daar werd ze meteen naar de intensive care gebracht. Uit twee tests bleek dat ze niet besmet was met het coronavirus.

“Ondraaglijk”

Maar ‘s avonds kwam er een onrustwekkend telefoontje. Het resultaat van de eerste test, die was afgenomen in het ziekenhuis van Longjumeau, was binnen en die was wél positief. “We geloofden het eerst niet. We probeerden onszelf voor te houden dat ze ongelijk hadden”, aldus Sabine. Ondertussen ging Julie snel achteruit.

Vlak na middernacht kreeg Sabine telefoon: “U moet onmiddellijk komen.” Toen ze rond 1 uur in het ziekenhuis arriveerde, was het al te laat. De longen van Julie hadden het begeven. Volgens Manon hebben de artsen “alles gedaan wat ze konden” om haar zus te redden, maar het heeft niet mogen zijn. “We zullen nooit een antwoord krijgen, het is ondraaglijk”, besloot Sabine. Ook zij had geen onderliggende medische problemen.

