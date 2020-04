Visualisatie toont hoe makkelijk virussen zich in vliegtuigen verspreiden. Dit zijn mogelijke remedies Karen Van Eyken

30 april 2020

13u40

Bron: MarketWatch, The Washington Post, New York Post 60 De coronapandemie heeft de luchtvaart quasi helemaal tot stilstand gebracht. Vele mensen vragen zich af of je nu nog wel veilig kan vliegen. Een visualisatie van een Amerikaanse universiteit die toont hoe snel virussen zich in de cabine kunnen verspreiden, is niet echt geruststellend. Hoewel het probleem op zich helemaal niet nieuw is, is het bestrijden van virussen nooit een topprioriteit geweest voor de luchtvaartsector. Tot nu.

Meer dan vier decennia geleden al toonden epidemiologen aan hoe snel virussen zich van persoon tot persoon kunnen verspreiden in een vliegtuig. Toch heeft de luchtvaartsector in al die jaren weinig actie ondernomen om het probleem aan te pakken. Passagierscabines vormen dus nog steeds een gevaar voor de verspreiding van infectieziekten, zeggen experten. De luchtcirculatie in een vliegtuig en nauw contact met andere reizigers spelen hierbij een grote rol.

De man op stoel 14E

Om dat te illustreren spoelen we even terug naar 15 maart 2003. Toen steeg een Boeing 737 op vanop de luchthaven van Hongkong voor een drie uur durende vlucht naar Peking. Op stoel 14E - de middelste stoel- zat een koortsige 72-jarige man. Van de 120 passagiers aan boord, bleken 22 mensen later SARS te hebben, volgens een reconstructie die dat jaar gepubliceerd werd in het New England Journal of Medicine. Onderzoekers zeiden dat de “meest plausibele” verklaring was dat ze in in het vliegtuig waren besmet door de man op stoel 14E. Hij stierf enkele dagen na de vlucht aan een atypische longontsteking, het bleek om SARS te gaan.

De onderzoekers ontdekten dat het risico voor degenen die tot drie rijen voor de zieke man zaten of in dezelfde rij veel groter was dan voor degenen die elders zaten. Maar twee mensen die tot zeven rijen voor hem zaten, waren ook besmet geraakt, evenals twee stewardessen. Vijf passagiers stierven later aan de besmettelijke ziekte.

Mensen die zich verplaatsten doorheen het toestel of oppervlakken hadden aangeraakt, hebben mogelijk een rol gespeeld. Of het virus circuleerde mogelijk langer in de lucht dan eerder aangenomen, concludeerden de onderzoekers.

Hoest

Wetenschappers gespecialiseerd in de overdracht van ziekten worstelen nog steeds met de implicaties van die bewuste vlucht in 2003 en welke inzichten dat pijnlijke voorval kan opleveren voor de coronapandemie van vandaag. Onderzoekers van de Purdue universiteit uit de Amerikaanse staat Indiana hebben met een visualisatie getoond hoe makkelijk kleine druppeltjes van een enkele hoest zich doorheen de cabine van een vliegtuig verspreiden, waarna andere passagiers geïnfecteerd raken.

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten (FAA) is het vliegverkeer met 95 procent gedaald ten opzichte van het normale niveau. Zullen mensen, nu staten langzaam de lockdownmaatregelen versoepelen, voldoende vertrouwen hebben om weer in het vliegtuig te stappen? Het is nog maar de vraag. Het is dan ook een noodzaak voor de luchtvaartsector om met oplossingen te komen.

Boeing en Airbus

Boeing heeft al geëxperimenteerd met sanitaire blokken die zichzelf kunnen reinigen en 99,9 procent van de ziektekiemen binnen enkele seconden kunnen doden. Airbus heeft onderzocht hoe de luchtcirculatie kan aangepast worden om infecties te voorkomen. Maar ziektebestrijding is nooit een topprioriteit van de sector geweest, aangezien de wereldwijde vliegreizen ook zonder bijkomende maatregelen een hoge vlucht namen.

“Wanneer je jouw vliegtuigen gemakkelijk kunt verkopen, probeer je de aanpak van dergelijke problemen uit te stellen naar de toekomst”, zegt Qingyan Chen, een professor van Purdue universiteit die heeft meegewerkt aan een groot onderzoeksproject naar de overdracht van ziekten aan boord van vliegtuigen. “Vandaag heeft de luchtvaartsector echter moeten vaststellen dat die toekomst 2020 is”, verklaart hij aan The Washington Post. “Om eerlijk te zijn, vliegtuigen zijn niet ontworpen om de overdracht van ziektes tegen te gaan.”

Doorbraken zijn echter mogelijk.

Ultraviolet licht

Ultraviolette lampen die virussen vernietigen zonder schadelijk te zijn voor mensen, worden getest door wetenschappers van de Columbia University. Zij claimen dat uv-straling doeltreffend is in vliegtuigcabines, luchthavens, ziekenhuizen en scholen.

“Op dit moment worden 100 haarloze muizen gedurende 15 maanden blootgesteld aan het licht”, legt David J. Brenner, directeur van het ‘Columbia Center for Radiological Research’, uit. “De muizen ondergaan om de paar weken oog- en huidtesten, en na acht maanden hebben de onderzoekers geen schade geconstateerd, wat bemoedigend is’, zegt hij.

“De lampen hadden de verspreiding van Covid-19 kunnen helpen voorkomen”, verklaart Brenner. “Maar deze pandemie komt net iets te vroeg. Als het volgend jaar rond deze tijd was gekomen, zouden we wellicht klaar geweest zijn om het virus te bestrijden.”

Professor Chen van zijn kant heeft voor zijn studie samengewerkt met ingenieurs van Boeing om na te gaan of het aanpassen van het ventilatiesysteem van een vliegtuig het risico op het verspreiden van virussen kan verkleinen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het SARS-virus als stand-in voor andere toekomstige gevaarlijke virussen. De resultaten van die studie - vorig jaar gepubliceerd - waren verbluffend.

Ander ventilatiesysteem

De onderzoekers achterhaalden dat passagiers die in de buurt van SARS-patiënt zitten - in een compartiment van zeven rijen van een Boeing 767 - een kans van één op drie zouden hebben om ziek te worden tijdens een vlucht van 5 uur. Op een kortere vlucht van een Boeing 737 was het risico één op de vijf. Maar ze ontdekten ook dat het veranderen van het ventilatiesysteem - bijvoorbeeld door de luchtstroom in de cabine vanuit de vloer te laten komen in plaats van bovenaf - het risico met de helft of meer zou verminderen.

Het is belangrijk om te vermelden dat de studie veronderstelde dat het virus dat SARS veroorzaakte, gedurende een lange tijd in de lucht aanwezig kon blijven. Wetenschappers breken zich het hoofd of dat ook bij het nieuwe coronavirus het geval is. Een nieuwe studie wijst nu in die richting. Chinese onderzoekers vonden ook buiten een laboratorium uiterst minuscule virusdeeltjes in luchtdruppeltjes, op plaatsen waar veel mensen passeren of in slecht geventileerde ruimtes.

Passagiers wachten af

Het valt echter nog te bezien hoe ver de luchtvaartindustrie zal willen gaan om de virusoverdracht te verhinderen. Uit een onderzoek van IATA, de internationale luchtvaartorganisatie, is gebleken dat passagiers minstens zes maanden willen wachten tot de pandemie onder controle is vooraleer weer te vliegen.

“Het is erg moeilijk voor de luchtvaartsector om te veranderen. Het is niet zoals een schakelaar die je aan en uit kan zetten”, zegt professor Chen, wijzend op de kosten van het ontwikkelen van nieuwe toespassingen en het lange proces om deze te laten certificeren door de luchtvaartautoriteiten. “Maar die hoge kosten onderstrepen ook de sleutelrol die de overheid kan spelen”, meent hij.

“Regelgeving is erg belangrijk. Als je dat in regels gaat gieten, zullen ze toch iets moeten doen.”

