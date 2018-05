Vissers vangen witte haai voor kust van vakantie-eiland Djerba ADN

25 mei 2018

18u08

Bron: Belga 0 Voor de kust van het Tunesische vakantie-eiland Djerba hebben vissers een witte haai gevangen. Het meer dan 780 kilo zware roofdier belandde in het net op zo'n 65 kilometer van de kust. Dat hebben vissers uit de Zuid-Tunesische stad Zarzis gemeld.

Twee jaar geleden hadden vissers uit het toeristenoord Sousse reeds een reusachtige witte haai gevangen. Het dier moest met behulp van een kraan aan wal gehesen worden, waar het in een vrachtwagen belandde. De haai werd toen in stukken gesneden en verkocht. Op sociale media werd daarop kritiek geuit: de zeldzame witte haai staat immers geregistreerd als bedreigd.

De witte haai komt in Europa voor in de Middellandse Zee, voornamelijk rond Italië, de Franse kust van de Languedoc en de grotere eilanden, tot in de Adriatische Zee en de Golf van Biskaje. Hij wordt echter weinig waargenomen.

