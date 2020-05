Vissers bereiken na 40 dagen dobberen minuscuul eiland in Stille Oceaan RL

15 mei 2020

02u45

Bron: AD, New Zealand Herald, Belga 54 Na ruim zes weken op zee te hebben rondgedobberd zijn twee vissers donderdag aangemeerd bij Namoluk, een minuscuul eilandje in de Stille Oceaan. Het tweetal vertrok begin april met een klein bootje vanuit een van de Marshalleilanden, maar kreeg al snel motorpech. Godfrey Capelle en Thomas Benjamin kwamen uiteindelijk ruim 1.600 kilometer verderop aan land.



“Ze waren mager en zwak. Precies zoals je zou verwachten na veertig dagen op zee”, lieten de autoriteiten van de Marshalleilanden donderdag (lokale tijd) weten. Ook een derde man, de 32-jarige Junior Joram, zat bij vertrek op de boot, maar over zijn lot is nog niets bekend, aldus de Nieuw-Zeeland Herald.

De drie raakten al snel na vertrek in de problemen. Zoektochten van het Amerikaanse leger en de kustwacht van de Marshalleilanden leverden niets op. Als door een wonder wisten de vissers donderdag Namoluk te bereiken, het eilandje is niet groter dan dertien vierkante kilometer.

Het is niet voor het eerst dat verdwaalde mensen een vaartocht op de Stille Oceaan overleven. In 2006 werden drie Mexicanen gered die negen maanden op zee dreven. Acht jaar later werd een schipbreukeling uit El Salvador in veiligheid gebracht. Hij was maar liefst zestien maanden onderweg.

