Visegrad-landen sceptisch over nieuw Europees migratie- en asielpact: "Dit is geen doorbraak” KVE

24 september 2020

18u12

Bron: Belga 4 De leiders van Hongarije, Polen en Tsjechië, drie van de vier zogenaamde Visegrad-landen, tonen zich donderdag bijzonder sceptisch over het nieuwe migratie- en asielpact dat de Europese Commissie woensdag heeft voorgesteld. "Dit is geen doorbraak", zei de Hongaarse premier Viktor Orbàn na een onderhoud dat hij en zijn collega's Mateusz Morawiecki en Andrej Babis met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hadden.

De Visegrad-landen, waar ook Slovakije toe behoort, wezen de verplichte spreiding van migranten die enkele jaren geleden werd ingevoerd steeds resoluut af. Hongarije, Polen en Tsjechië werden zelfs veroordeeld door het Europees Hof van Justitie omdat ze het spreidingsplan niet uitvoerden. In het nieuwe migratiepact is van een verplichte herplaatsing van migranten of hervestiging van vluchtelingen geen sprake meer. Alle lidstaten zouden wel verplicht blijven zich solidair te tonen met landen die met een migratiecrisis kampen, bijvoorbeeld door hen te helpen bij het snel terugsturen van mensen zonder verblijfsrecht.

"De basisfilosofie is niet veranderd (...), dit is geen doorbraak", reageerde de Hongaarse premier Orbàn donderdag op het nieuwe Commissievoorstel.



De toon is beter, maar de aanpak blijft hetzelfde, zei Orbàn. "Ze willen de migratie beheren, in plaats van de migranten te stoppen."

Als we geen migranten aanvaarden, kunnen we ze ook niet terugsturen Andrej Babis

"Wij blijven bij onze positie: we dringen aan op een zo streng en efficiënt mogelijke controle van de grenzen", vulde de Poolse premier Morawiecki aan. "Wij zijn bereid om deze voorstellen steun te verlenen als ze worden aangepast, maar we gaan onze principes niet opgeven." Nog voor de ontmoeting met Commissievoorzitter von der Leyen had de Tsjechische eerste minister Andrej Babis al gezegd dat het hele voorstel wat hem betreft geen steek houdt: "Als we geen migranten aanvaarden, kunnen we ze ook niet terugsturen". De Slovaakse premier Igor Matovic had ook aan de vergadering met von der Leyen moeten deelnemen, maar reisde uiteindelijk niet naar Brussel af.

De Commissievoorzitter zelf zei op Twitter dat ze met Orbàn, Morawiecki en Babis een goed gesprek had gehad, maar ging niet op de details in. Haar woordvoerster verklaarde dat het "volumineuze voorstel" van woensdag veel vragen heeft opgeroepen en dat de Europese Commissie zich de komende weken en maanden aan grondige discussies met de lidstaten verwacht.

