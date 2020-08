Viroloog Steven Van Gucht: “Systeem met kleurencodes voor buitenland zal niet veranderen” MDG TTR KV

03 augustus 2020

19u57 80 Het systeem van de kleurencodes voor buitenlandse regio’s zal niet veranderen. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) gezegd in Het Journaal op één. Over de kleurencodes was de voorbije dagen heel wat te doen, zowel bij vakantiegangers als bij de landen die regio’s op de rode lijst zagen belanden. Eerder op de dag had de FOD Volksgezondheid aangekondigd dat de federale expertengroep Celeval de kleurencodes zou bespreken dinsdag. Marc Van Ranst noemde het hele systeem met de kleurencodes in VTM NIEUWS dan weer “wankel”.



Van Gucht, die de komende twee weken voorzitter is van Celeval, zegt te begrijpen dat de snel evoluerende kleurencodes heel lastig zijn. “Maar ik denk niet dat dit zal veranderen”, aldus de viroloog. “Mensen moeten zich er bewust van zijn dat er een risico is, dat een zone van kleur kan veranderen. En dat kan inderdaad snel gaan, maar we moeten dat risico aanvaarden. Daar moeten we niet flauw over doen.” Hij wijst erop dat de epidemie snel evolueert en dat daarnaar gehandeld moet worden.

Afgelopen weekend werd de regio rond het meer van Genève - Vaud, Valais en Genève zelf - een rode zone. De piek van besmettingen in die regio bevindt zich in de stad, volgens Van Gucht. “Jammer genoeg hebben die besmettingen dus een impact op het hele gebied. Maar op voorhand al hebben we regio’s opgedeeld in gebieden van 800.000 tot 3 miljoen inwoners”, legt de viroloog uit. “Op basis van verschillende criteria wordt dan over de kleurencode beslist. Daarvoor houden we rekening met onder meer het aantal besmettingen, de trend en de teststrategie.”

In het huidige systeem zijn er drie kleuren: groen, oranje en rood. Voor de groene bestemmingen gelden geen beperkingen, naar de oranje zones afreizen kan enkel onder bepaalde voorwaarden, zoals quarantaine en/of verplichte test. Vertrekken naar een rode zone voor een niet-essentiële reis, zoals toerisme, is niet mogelijk of niet toegelaten.

Voor wie terugkeert uit een rode zone, zijn een quarantaine en een test bij terugkeer in België verplicht. Bij een terugkeer uit een oranje zone wordt quarantaine en test aanbevolen. Er gelden geen verplichtingen of aanbevelingen voor wie terugkeert uit een groene zone.

Van Ranst: “Wankel”

Collega-viroloog Marc Van Ranst noemde het systeem van de kleurencodes in het VTM Nieuws vanavond weer “wankel”. “Soms krijg je rare toestanden voor gebieden die code rood krijgen en misschien minder gevallen tellen dan hier”, merkte hij op over de methodologie. Hij had liever gezien dat er hierover afspraken zouden gemaakt zijn op Europees niveau.

Daarnaast heeft de viroloog het ook moeilijk met het feit dat er amper gecontroleerd wordt of toeristen die uit een rode zone komen, zich laten testen en veertien dagen in quarantaine blijven. “Voor code rood moet je kunnen zeggen: wij menen het, blijf thuis. Maar als er geen vorm van handhaving is, zal dat niet gebeuren.”

Commotie

Dit weekend scherpte Buitenlandse Zaken het reisadvies voor de Zwitserse regio rond het Meer van Genève, met onder meer de steden Genève, Montreux en Lausanne, aan naar code rood. Ook delen van Bulgarije, Roemenië, Frankrijk en Spanje moesten eraan geloven. Wat betekent dat reizen naar die regio’s op dit ogenblik niet is toegelaten en reizigers die terugkeren verplicht in quarantaine moeten en een coronatest moeten ondergaan. De beslissing zorgde voor heel wat commotie.

“Niet te begrijpen. Wij hebben hier een social distancing van kilometers als we in de bergen wandelen. Geen drukke strandbars, maar rust en gezonde berglucht”, klinkt het bij enkele landgenoten die vertoeven in Zwitserland. Het land ging zondag terecht bij de Europese Unie om te vermijden dat andere Europese landen dezelfde maatregel zouden nemen als België.

