Viroloog Steven Van Gucht: "Quarantaine zoals in Italië? Dat heeft weinig zin in België” kg

08 maart 2020

12u08

Bron: Belga 12 Maatregelen zoals in Italië, waarbij miljoenen inwoners in het noorden van het land in quarantaine worden geplaatst, hebben "in een Belgische context weinig zin". Dat zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. Wat wel zou gebeuren, als het virus zich ooit zo in ons land zou verspreiden als in Italië, is dat de bevolking opgeroepen zou worden om deelname aan activiteiten te beperken en onnodige verplaatsingen te vermijden.

De regering plaatste vandaag zestien provincies in het noorden van het land in quarantaine tot minstens 3 april. Reizen naar de regio blijft mogelijk, maar wordt fors beperkt. In het hele land gaan musea, theaters, cinema's en andere zalen tijdelijk dicht.

"Of dit proportioneel is? Dat is moeilijk in te schatten. Zij hebben meer gegevens dan wij", zegt Van Gucht, die ook voorzitter is van het wetenschappelijk comité rond het coronavirus.

“Veel te klein”

Maar dorpen of zelfs hele provincies afsluiten staat in elk geval niet in het draaiboek van de Belgische overheid. "In het geval van een uitbraak zoals in Italië zouden onze maatregelen zijn om de bevolking op te roepen om af te zien van de deelname aan activiteiten en onnodige verplaatsingen te vermijden. In een Belgische context heeft het weinig zin om maatregelen te nemen zoals in Italië.”

Ik lees nu berichten van mensen die stante pede de regio hebben verlaten. Zo exporteer je het virus. Steven Van Gucht

"Ons land is veel te klein daarvoor. Alles is met elkaar verbonden. We hebben geen gebieden die wat apart staan van elkaar", zegt Van Gucht.

Hij vermoedt dat de beslissing van de Italiaanse regering mee ingegeven is door het feit dat het merendeel van de besmettingen gesitueerd is in het noorden van het land. "In het zuiden van het land zijn er relatief weinig. Ik denk dat er grote druk was om dat zo te houden. Maar of het iets zal uitmaken? Ik lees nu berichten van mensen die stante pede de regio hebben verlaten. Zo exporteer je het virus. Op die manier kan je het omgekeerde bereiken van wat je wil bewerkstelligen."

Gezond verstand

Van Gucht zegt dat het beter is om te rekenen op het gezond verstand van de Belg, en bijvoorbeeld op te roepen om thuis te blijven bij symptomen en telewerk te promoten. "Je kan beter met hen meewerken dan je wil proberen op te leggen. In China, waar de discipline en de controle van de staat groter is, lukt dat nog wel, maar in Europa is dat moeilijker af te dwingen. Het is mogelijk om het virus ook op andere manieren in te dijken. Ook omwille van de economie - die is ook belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen."

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het coronavirus voor u gebundeld.

Lees ook:

Thomas Siffer zit vast in Italië: “Ik kan zelfs mijn vrouw niet bezoeken in het ziekenhuis” (+)



Wat als je tijdens vakantie in quarantaine moet? Geldexpert over gevolgen van corona voor jouw portemonnee (+)