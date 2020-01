Viroloog Marc Van Ranst: “China heeft aantal gevallen coronavirus waarschijnlijk onderschat” KVDS

26 januari 2020

17u41 24 Viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven denkt dat China het aantal gevallen van het coronavirus waarschijnlijk heeft onderschat. Dat heeft hij gezegd op Radio 1. Het aantal dodelijk slachtoffers is intussen gestegen tot 56 en er zijn al meer dan 2.000 gevallen bevestigd over de hele wereld.

De Chinese minister van de Gezondheidscommissie Ma Xiaowei zei zondag tijdens een persconferentie dat het virus uitbreidt en sterker wordt. China heeft het niet onder controle, bevestigt ook viroloog Marc Van Ranst. “Er komen veel gevallen bij en het werkelijke aantal wordt waarschijnlijk zelfs onderschat. Dat kan ook een impact hebben op de verspreiding van het virus naar de rest van de wereld.”

Epicentrum

De burgemeester van Wuhan, dat het epicentrum vormt van de uitbraak van het coronavirus, zei eerder zondag dat hij nog duizend extra gevallen verwacht in zijn stad. Het gaat om mensen die nu al in het ziekenhuis liggen, maar waarvan het nog niet zeker is of ze met het coronavirus besmet zijn.





Behalve in China, werden er ook in andere landen al besmettingen bevestigd: Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Saoedi-Arabië, Singapore, de Verenigde Staten, Frankrijk en Australië, en ook in de Chinese speciale administratieve regio’s Hongkong en Macau.

