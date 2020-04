Viroloog Fauci: “Amerikaanse economie kan mogelijk in mei gradueel heropstarten” HR

12 april 2020

23u19

Bron: Belga 0 De Amerikaanse economie zou mogelijk in mei geleidelijk aan kunnen heropstarten. Dat zegt Anthony Fauci, viroloog en adviseur van de coronataskforce in de VS. Dat zou wel enkel gelden voor bepaalde delen van het land en met de nodige veiligheidsmaatregelen, blijft hij voorzichtig.

Eind maart verklaarde de Amerikaanse president Donald Trump nog dat hij de lockdownmaatregelen tegen het paasweekend in grote delen van de VS opgeheven wilde zien. Maar dat is vooralsnog niet aan de orde. In de VS stierven nu al zeker 21.000 mensen aan het coronavirus, wat het land wereldwijd het zwaarst getroffen gebied maakt. Zeker in de staat New York is de situatie ernstig, met al meer dan 6.000 doden.

Anthony Fauci, de viroloog die de Amerikaanse regering adviseert over het virus, liet zondag op CNN verstaan dat hij hoopt dat er tegen eind april signalen zijn dat de economie voorzichtig en met de nodige veiligheidsmaatregelen kan heropstarten in bepaalde delen van het land. “Als die signalen er zijn, gaan we ervoor”, klonk het.

“Niet zoals een lamp”

Fauci waarschuwde er wel voor dat dat geen gemakkelijke operatie wordt. De economie heropstarten na een fase van brutale afsluiting “is niet zoals een lamp aanzetten”, klonk het.

President Trump lanceert de komende dagen wellicht een nieuwe werkgroep die moet nagaan hoe de Amerikaanse economie kan heropstarten. De beslissing om de lockdown op te heffen, ligt echter in handen van de gouverneurs van de verschillende staten.

