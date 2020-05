Virologe die nieuwe coronavirus identificeerde waarschuwt: “Dit is nog maar topje van ijsberg” KVDS

25 mei 2020

21u54 12 Volgens de Chinese virologe die het nieuwe coronavirus identificeerde, zou Covid-19 “nog maar het topje van de ijsberg” zijn in termen van wat de mensheid nog te wachten staat als er niets gebeurt om soortgelijke uitbraken in de toekomst te vermijden.

Shi Zhengli – ook wel bekend als Bat Woman, omdat ze al zestien jaar coronavirussen bestudeert bij vleermuizen – heeft dat gezegd in een interview met de Chinese staatsomroep CGTN.

Vleermuizen

Ze drukte op het belang van het opsporen van onbekende ziekteverwekkers. “Er zijn veel soorten vleermuizen en wilde dieren. De onbekende virussen die we al ontdekt hebben bij hen, zijn nog maar het topje van de ijsberg. Als we de mensheid willen beschermen en een volgende uitbraak van een besmettelijk virus willen vermijden, moeten we deze virussen op voorhand leren kennen, zodat we indien nodig alarm kunnen slaan. Deze virussen komen voor in de natuur, of we dat nu willen of niet. Als we ze niet bestuderen, kan er opnieuw een uitbraak plaatsvinden.”

Shi Zhengli weet waarover ze praat. Ze ontdekte al tientallen dodelijke virussen in grotten waar vleermuizen verblijven. Vleermuizen zijn door hun specifieke immuunsysteem dragers van een heleboel virussen, die gevaarlijk en zelfs dodelijk kunnen zijn voor de mens.

Opspraak

Zhengli kwam echter ook in opspraak omdat ze een belangrijke functie heeft in het Instituut voor Virologie in Wuhan. Dat kreeg op 30 december de stalen van de eerste bekende Covid-19-patiënt binnen en slaagde erin om het volledige genoom van het virus te ontcijferen. Maar volgens de kwaliteitskrant The Washington Post zou er jaren geleden al gewaarschuwd zijn voor de veiligheid in de labs van het instituut. Diplomaten maakten zich zorgen en vreesden dat er ooit een experiment fout kon lopen en er een gevaarlijk virus kon ontsnappen.

Hard bewijs dat het nieuwe coronavirus uit het lab ontsnapt zou zijn, is er niet. Het weerhield onder meer de Amerikaanse president Donald Trump er niet van om naar het instituut te verwijzen als de bron van alle onheil. De Chinese overheid en Shi Zhengli ontkennen dat echter. Volgens Zhengli zijn de stammen van het virus die er onderzocht werden niet dezelfde als die van het nieuwe coronavirus.

