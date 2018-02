Virale Trumptweet over 'Dow Joans' is niet wat het lijkt TK

06 februari 2018

17u40

Bron: TIME Magazine 0 Gisteren was de Amerikaanse beurs, ook wel de Dow Jones genoemd, in vrije val. Iemand postte daarop een oude tweet van Trump op het internet, waarin hij het pijnlijk over de 'Dow Joans' heeft. Het bericht ging viraal en er werd al snel gelachen met de spellingcapaciteiten van de president. Wat ook verdiend zou zijn, mocht de tweet effectief bestaan hebben.

Het was een zekere Shaun Usher die het misverstand gisteren de wereld in tweette. Hij is de oprichter van de Britse website 'Letters of Note', die opmerkelijke brieven, kaarten en andere schrijfsels verzamelt. "Er is àltijd een tweet", grapte hij bij een foto van een tweet van Trump. Uit het beeld kan je afleiden dat de president het bericht in februari 2015 verstuurd zou hebben. Hij heeft het over de 'Dow Joans' en dat de president in een kanon afgeschoten zou moeten worden als de beurs meer dan 1.000 punten zou zakken op een dag.

There's *always* a tweet pic.twitter.com/dmrmzoRwP1 Shaun Usher(@ ShaunUsher) link

Een gênante fout en een duidelijke uithaal naar voormalig president Barack Obama: het bericht had alle bestanddelen van een échte Trumptweet. De boodschap van Usher werd dan ook al snel druk gedeeld. De tweet is echter compleet verzonnen. Het gaat om een grapje van de man, die zich ook al snel verontschuldigde. "Ik had geen enkel moment gedacht dat iemand zou geloven dat het echt was", klonk het.

Sweet mother of god. Not for one second did I think people would believe that to be genuine. Shaun Usher(@ ShaunUsher) link

siri can i be arrested for making a fake tweet Shaun Usher(@ ShaunUsher) link

En dat terwijl hij probleemloos échte exemplaren had kunnen bovenhalen. Trump heeft in het verleden al meermaals getweet over het doen en laten van de beurs. Zo had hij het over meer over de 'Trump Bump': "Ik vertel aan de media dat ik aandelen koop, en de stockprijs stijgt!"

Reporters say it's the Trump Bump---I tell CNBC I am buying stocks--- and the market goes up. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

The stock market and US dollar are both plunging today. Welcome to @BarackObama’s second term. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Stock market hits new high with longest winning streak in decades. Great level of confidence and optimism - even before tax plan rollout! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link