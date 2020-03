Virale beelden tonen hoe Jill Biden zich voor echtgenoot werpt en actievoerder onverschrokken podium afwerkt KVDS

04 maart 2020

16u09

Bron: The Washington Post 0 Opmerkelijke beelden bij de ontknoping van Super Tuesday in de Verenigde Staten. Terwijl voormalig vicepresident Joe Biden zijn overwinningsspeech gaf in Los Angeles – hij deed het bijzonder goed in de voorverkiezingen die dinsdag in veertien staten gehouden werden – werkten twee actievoerders zich plots het podium op. Dat was buiten Bidens vrouw Jill gerekend.

De actievoerders protesteerden tegen de zuivelindustrie. De eerste vrouw dook plots achter de Bidens op met een pamflet in haar handen. Op beelden is te zien hoe Jill Biden de rechterhand van haar man vastgrijpt en tussen hem en de vrouw gaat instaan.

Razendsnel

Enkele seconden later komt een tweede vrouw het podium op gestormd, maar deze keer is Jill Biden op haar hoede. Razendsnel draait ze zich om en grijpt ze de polsen van de vrouw vast. Even later wordt de actievoerder door enkele medewerkers van het podium af geleid.





Foto’s en beelden van het incident gingen in geen tijd viraal en de reacties waren vol bewondering. Jill Biden werd “onverschrokken” genoemd: “Het kan me niet schelen wat je van Joe Biden denkt, maar Jill Biden is stoer.” En ook: “Jill Biden moet de nieuwe minister van Defensie worden.” Andere grapten dat haar techniek niet zou misstaan in de National Football League (NFL), de grootste American Footballcompetitie van de VS.

security at the Biden event is a bit lax pic.twitter.com/Bj5yzYcgEQ Aaron Rupar(@ atrupar) link

Sommigen wezen er echter op dat Joe Biden beter bescherming zou krijgen van de Geheime Dienst, net als Bernie Sanders. “Binnen de 24 tot 48 uur”, aldus Robert Gibbs, de voormalige woordvoerder van president Barack Obama. “Wat vanavond gebeurd is, was ronduit angstaanjagend.”

Het was niet de eerste keer dat de actievoerders toesloegen. Ze lieten zich ook al zien op evenementen van twee andere presidentskandidaten, Bernie Sanders en Elizabeth Warren.

