Vintage nazi-vliegtuig crasht op Route 101 in Californië AW

25 oktober 2018

12u57

Bron: Live Science 0 Een klein vintage vliegtuigje dat werd omgebouwd tot een nazi-vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, moest gisteren een noodlanding maken op een snelweg in Californië. Maar dat liep grondig mis. Gelukkig raakte niemand gewond bij de crash, maar het vliegtuigje ging in vlammen op.

Ron Sandberg, in zijn dagelijkse leven piloot bij Alaska Airlines, houdt zich in zijn vrije tijd graag bezig met oude exemplaren. Ditmaal reconstrueerde hij een nazi-vliegtuig dat vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog erg populair was bij jonge gevechtspiloten.



Het vliegtuigje dat tegen de grond ging moest een Noord-Amerikaanse Aviation T-6 Texan voorstellen, een model met één motor. Dat model werd voor het eerst geconstrueerd in de jaren ’30 en werd gebruikt als gevechtsvliegtuigje tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar niet zonder reden vliegt de Noord-Amerikaanse Aviation T-6 Texan niet meer rond.

Noodlanding

Nadat Sandberg ermee opsteeg, begon de motor te sputteren waarna hij enkele luide knallen hoorde. De piloot kon zijn gereconstrueerd vliegtuig een tijdje onder controle houden en trachtte te landen op Route 101 in Californië. Jammer genoeg reed er net op dat moment een auto voor hem. Om te voorkomen dat hij de auto zou betrekken bij zijn noodlanding, rukte Sandberg aan de wielen waarna hij op de middenberm crashte.

T-6 Texan vliegtuig

Niet zo snel als straaljagers, maar gemakkelijker te manoeuvreren en te hanteren, zo stelde men vroeger het T-6 Texan vliegtuig voor. “Het vliegtuig was ontworpen om piloten de best mogelijke training te geven en tal van tactieken aan te leren”, aldus de website van Boeing. Zo trainden enkele honderdduizenden piloten in 34 verschillende landen met dat vliegtuigje.



Al beschilderde Sandberg zijn exemplaar zelfs met een swastika, een zwart hakenkruis met witte rand, zijn voertuig was niet identiek aan het nazi-gevechtsvliegtuig. Het geverfde exemplaar behoort toe aan het Condor Squandron, een groep die regelmatig luchtshows organiseert.

Luchtshows

Tijdens zo'n luchtshows kan het trouwens ook wel eens mislopen. Op vliegbasis Ramstein liep het dodelijk af toen een vliegtuig van het Italiaanse aerobatiekteam ‘Frecce Tricolori’ op vijf andere vliegtuigen van het team invloog. De piloot had zich vergist en begon te snel met het afronden van zijn stunt. In totaal vielen er daarbij 70 doden waarvan 67 in het publiek.