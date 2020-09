Vinger aan de polls: welke cijfers wij gebruiken en wat u daaruit leert GVV

28 september 2020

Elke dag geven we u bij Het Laatste Nieuws een stand van zaken van de peilingen en de prognoses. Hier leggen we uit welke cijfers we gebruiken, wat u daaruit kunt leren en wat niet.

WIE IS HET POPULAIRST?

Ten eerste tonen we het gemiddelde van de nationale polls dat de gereputeerde website RealClearPolitics.com berekent. Daarin zitten tientallen peilingen met elk hun eigen werkwijze vervat. Sommige bevragen alle stemgerechtigden, terwijl andere zich beperken tot wie zegt effectief te zullen gaan stemmen. En ook de manier waarop de resultaten worden gewogen, verschilt.

Het gemiddelde heeft het voordeel dat als één werkwijze zwaktes vertoont - wat vaak achteraf pas blijkt — de fout die daaruit voortvloeit, verdunt in het geheel.



De percentages van RealClearPolitics leren hoeveel Amerikanen er van plan zijn om voor Biden of Trump te gaan stemmen, maar niet wat dat betekent voor de verdeling van kiesmannen — de maatstaf die er uiteindelijk toe doet. Het is zo goed als uitgesloten dat Trump de meeste stemmen behaalt en Joe Biden wint omdat hij meer kiesmannen krijgt — doordat veel Democratische kiezers geconcentreerd zitten in grote staten en Republikeinse verspreid verspreid over kleine.

Maar de kans dat Trump opnieuw wint met minder stemmen, wordt momenteel op 12 procent geschat. Klein, maar niet te verwaarlozen dus. In theorie zou Trump zelfs kunnen winnen met slechts een vijfde van alle stemmen. Maar in de praktijk luidt de vuistregel dat als het verschil tussen twee kandidaten meer dan vijf procent bedraagt, de winnaar in stemmenaantal ook de winnaar in kiesmannen wordt. Dan hoeft u dus niet verder te kijken.

WIE WINT DE MEESTE KIESMANNEN?

Om een idee te krijgen hoe die kiesmannen verdeeld zullen worden, tonen we ook de prognose van de website 270towin.com. Die combineert tien verschillende voorspellingsmodellen over wie in welke staat zal winnen en daar dus met de kiesmannen gaat lopen. Behalve in Nebraska en Maine gaan die allemaal naar de winnaar, hoe het klein het verschil ook zou zijn. En de regel luidt dat wie 270 of meer kiesmannen achter zich schaart, de verkiezingen wint en president wordt.

De modellen steunen op de polls per staat, maar ook op historische data (wie won er in het verleden) en demografische data (zoals verwachte opkomstcijfers per leeftijd en ras). Ook hier geldt weer dat foutjes in één model door de rest gecompenseerd worden. De prognose bestaat uit drie verschillende cijfers: het aantal kiesmannen dat naar Biden lijkt te gaan, het aantal dat Trump krijgt voorspeld en het aantal onbesliste — toegekend door staten waar de race te close is om al een uitspraak te doen.

Onthou wel dat er eigenlijk nog helemaal niets is beslist. Een nieuwe poll kan een staat doen kantelen van het ene kamp naar het andere — en een kandidaat die vandaag al aan de kaap van 270 kiesmannen zit, komt er morgen misschien weer te kort. Het blijft slechts een momentopname, zoals iedere prognose dat uiteindelijk is.

WIE HEEFT DE GROOTSTE KANS PRESIDENT TE WORDEN?

Ten slotte vatten we alles ook samen in de kansberekening van de website FiveThirtyEight.com. Die laat haar computers los op alle mogelijke gegevens en berekent dagelijks 40.000 mogelijke scenario’s over stemmenaantallen en de verdeling daarvan. Vervolgens wordt geteld wie in hoeveel scenario’s wint.

Vier jaar geleden klokte de website op een grotere kans voor Hillary Clinton af en zat er dus naast. Maar ze dichtte Donald Trump toen wel een kans toe van 30 procent om aan het langste eind te trekken — wat veel hoger en dus juister was dan de meeste andere modellen. Het is dan ook zo dat er naar deze score gekeken moet worden: bij een kans van 30 procent dat het gaat regenen, heb je waarschijnlijk geen paraplu nodig. Maar je neemt ze toch best mee.

FiveThirtyEight voedt zijn computermodellen dit jaar zelfs met coronacijfers per staat en prognoses over het aandeel stemmen per brief om elke mogelijke invloed op de uitslag zo goed mogelijk te meten. Maar of dat lukt, weten we na de verkiezingen pas.