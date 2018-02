Vindingrijke leerkracht uit Ghana geeft informatica zonder computers LVA

25 februari 2018

01u48

Bron: Facebook, Bored Panda 2 De Ghanese leerkracht Owura Kwadwo moet inventief te werk gaan om zijn leerlingen bij te brengen hoe ze met Word moeten werken, aangezien ze op zijn school in ruraal gebied in Ghana geen computers hebben. Dan maar roeien met de riemen die hij heeft, dacht Kwadwo.

"Elke leerkracht probeert op de een of andere manier zijn vak over te brengen. Dit is mijn manier", zegt Kwadwo aan Bored Panda. Zonder computers is het niet evident om het vak ICT te geven. Toch wil hij ervoor zorgen dat zijn leerlingen zich minstens kunnen voorstellen hoe het zou zijn met het tekstverwerkingsprogramma te werken.

Zijn talenten als voormalig student visuele kunst komen hier goed van pas. Zo precies mogelijk probeert hij screenshots van het programma op het bord te tekenen en uit te leggen. Hij plaatste zijn bordschema's op Facebook en daar bleven ze niet onopgemerkt. Ondertussen kreeg hij al heel wat donaties om laptops en projectors aan te kopen voor de school waar hij lesgeeft.