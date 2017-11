Vindersloon van 30.000 euro voor gestolen aktetas Met een paginagrote advertentie in een Duitse krant hoopt de eigenares van een gestolen aktetas haar eigendom terug te krijgen. Ze belooft 30.000 euro voor wie de aktetas terugbrengt. KV

18u46

Bron: Belga, Der Spiegel 3 Thinkstock De aktetas werd op 4 november gestolen in een Japans restaurant in Berlijn.

De advertentie werd geplaatst door een vrouw die anoniem wenst te blijven. In de tas, die op 4 november werd gestolen in een Japans restaurant in Berlijn, zitten familiejuwelen en belangrijke documenten, vertelde de eigenares aan Der Spiegel. De inhoud van de tas heeft niet alleen materiële, maar ook een erg persoonlijke waarde, deelt de vrouw mee, die die dag naar eigen zeggen op weg was naar een evenement.

Het is duidelijk dat de vrouw er veel voor over heeft om de grijze, zijden Briona aktetas inclusief inhoud terug in haar bezit te krijgen. Niet alleen is ze bereid om de dief een fikse beloning te betalen, voor de paginagrote advertentie in Bild telde ze al 23.866 euro neer.

