Villa van koppel doorzocht dat wapens op Black Lives Matter-demonstranten richtte

11 juli 2020

20u06

Bron: Reuters 2 De politie van St. Louis, Missouri, heeft de gigantische villa van het advocatenkoppel doorzocht dat vorige maand hun wapens op Black Lives Matter-demonstranten richtte. Er werd een halfautomatisch wapen aangetroffen in de woning van Mark en Patricia McCloskey, zo meldt persagentschap Reuters op basis van een politiemededeling.



Agenten, die het huis van advocaten Mark en Patricia McCloskey doorzochten, namen gisterenavond een halfautomatisch wapen in beslag. Het zou blijkbaar om hetzelfde wapen gaan als het exemplaar dat vorige maand, op 28 juni, door Mark McCloskey werd gebruikt tijdens het wapenvertoon voor de woning van het koppel. Het advocatenkoppel richtte hun wapens op Black Lives Matter-demonstranten toen die langs hun gigantische huis passeerden.

Honderden activisten waren die dag op weg naar het huis van burgemeester Lyda Krewson in St. Louis om haar ontslag te vragen nadat ze de namen en adressen had bekendgemaakt van de bewoners die hadden voorgesteld om het politiebudget te verlagen.

Incident

De video van het gewapende koppel ging al snel viraal op sociale media en ontlokte een storm van kritiek. Het koppel getuigde dat “ze zich probeerden te verdedigen toen de demonstranten de privéstraat binnendrongen en zich agressief gedroegen”. Volgens de website Snopes verklaarden de McCloskeys aan de politie dat de demonstranten de poort hadden opengebroken om binnen te geraken. De lokale krant The St. Louis Dispatch vernam van de politie dat de menigte het koppel begon uit te schelen en te bedreigen.

“Ze bedreigden onze levens, dat mijn huis en kantoorgebouw zou afgebrand worden, zelfs de hond werd bedreigd. Het was zo erg als het kon. Ik dacht dat het bestorming van de Bastille was, dat we dood zouden zijn en dat het huis zou worden verbrand en we er niets aan konden doen. Het was een enorme en angstaanjagende menigte”, verklaarde het koppel na het incident.

De staat Missouri heeft extreem tolerante wapenwetten. Inwoners mogen er wapens dragen zonder voorafgaande controles of vergunningen.



