Villa van Belgisch-Indiase diamantair opgeblazen door Indische autoriteiten NLA

08 maart 2019

16u26

Bron: Belga 1 In India hebben de autoriteiten de villa van Nirav Modi, de Belgische diamantair van Indiase afkomst die verdacht wordt van grootschalige oplichting, vernield. Dat gebeurde vandaag via een gecontroleerde ontploffing. Volgens de overheid was de residentie aan zee illegaal gebouwd.

Verschillende Indiase media verspreidden vandaag beelden van de ontploffing. Op de beelden is te zien hoe het gebouw als een kaartenhuis in elkaar stort. Het gaat om een luxueuze villa van meer dan 3000 vierkante meter, waarvan de kost op 12,5 miljoen euro wordt geraamd.

De villa behoorde toe aan Nirav Modi, een 48-jarige juwelier uit het Antwerpse die op de lijst van Interpol prijkt. Hij zou samen met enkele familieleden betrokken zijn geweest bij het fraudeschandaal van 1,6 miljard euro bij de Punjab National Bank, de grootste bank van India. Begin vorig jaar lekte de fraude uit en sloeg Modi op de vlucht. Hij bevindt zich momenteel in het Verenigd Koninkrijk waar hij zijn uitlevering naar India probeert te verhinderen.

Het Indiase gerecht liet intussen ook al zijn bankrekeningen bevriezen en eigendommen in Londen en in New York in beslag nemen. Het gaat om meer dan 80 miljoen euro.