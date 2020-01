Villa van 200 miljoen euro die ooit buitenverblijf was van Leopold II verkocht aan miljardair uit Oekraïne HR

28 januari 2020

13u02

Bron: Financial Times 1 Een villa van 200 miljoen euro aan de Franse Riviera is verkocht aan Rinat Akhmetov, de rijkste man van Oekraïne. Het gaat om ‘Villa Les Cèdres’, het voormalige buitenverblijf van koning Leopold II in Saint-Jean-Cap-Ferrat aan de Côte d’Azur.

De Financial Times slaagde erin de identiteit te achterhalen van de koper. De villa, die in het bezit was van de Italiaanse likeurgroep Campari stond al te koop sinds 2016. Toen hoopte men dat ze ongeveer 350 miljoen euro zou opbrengen.

Het huis werd afgelopen zomer verkocht voor 200 miljoen euro, maar wie de koper was bleef een groot geheim. De Financial Times is er nu achter gekomen dat het gaat om miljardair Rinat Akhmetov.

Villa Les Cèdres werd gebouwd in 1870 en was eerst eigendom van de burgemeester van Villefranche-sur-Mer, maar in 1904 kwam ze in handen van koning Leopold II. Die kocht het met geld dat hij bezat door de kolonie Congo te plunderen. Hij huisvestte er zijn minnares Blanche Delacroix.

De majestueuze villa telt tientallen kamers, een feestzaal, een wintertuin, een zwembad met olympische afmetingen, stallen voor dertig paarden en een conciërgewoning. Pronkstuk is de botanische tuin van veertien hectare. In een 20-tal verwarmde serres worden 15.000 tropische plantensoorten geteeld.

De koper, miljardair Rinat Akhmetov, is de zoon van een mijnwerker uit de omgeving van Donetsk. Hij maakte zijn fortuin in de mijnbouw en staalindustrie. Forbes schat zijn vermogen op 6 miljard euro, wat hem de rijkste oligarch van Oekraïne maakt. Via zijn bedrijf System Capital Management is hij mede-eigenaar van vele andere bedrijven en van voetbalclub Shakhtar Donetsk. Of hij het huis als privéwoning zal gebruiken, is niet bekend.