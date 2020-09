Vijftigtal landen, waaronder België, vraagt Polen om LGBTQ+-rechten te respecteren HLA

27 september 2020

23u33

Bron: Belga 0 Ambassadeurs van een vijftigtal landen in Polen hebben zondag in een open brief de Poolse autoriteiten opgeroepen om er beter op toe te zien dat de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap worden gerespecteerd. De boodschap werd gecoördineerd door de Belgische ambassade in Polen.

De rechten van homoseksuelen zijn de laatste jaren een heikel thema geworden in Polen. De rechtspopulistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) voert campagne tegen de "LGBTQI-ideologie" en vergelijkt de promotie van rechten voor homoseksuelen met een vorm van communisme.



"We spreken onze steun uit voor de inspanningen om het volk te sensibiliseren rond kwesties die te maken hebben met lesbiennes, gays, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI) en andere gemeenschappen in Polen die te maken hebben met gelijkaardige uitdagingen", klinkt het in de brief die verspreid werd door de Amerikaanse ambassadeur in Polen Georgette Mosbacher.

Om gemeenschappen te beschermen die beschermd moeten worden tegen verbaal en fysiek geweld en tegen haatboodschappen, moeten we samenwerken om tot een omgeving te komen van non-discriminatie, tolerantie en wederzijdse acceptatie.

Ambassadeurs of andere diplomaten uit bijna alle lidstaten van de Europese Unie ondertekenden de brief, net als vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Canada, Israël, India en Japan. “Om gemeenschappen te beschermen die beschermd moeten worden tegen verbaal en fysiek geweld en tegen haatboodschappen, moeten we samenwerken om tot een omgeving te komen van non-discriminatie, tolerantie en wederzijdse acceptatie", klinkt het nog in de brief.

In de brief, ondertekend door zowel de Belgische ambassadeur Luc Jacobs als de vertegenwoordigers van de Vlaamse en Waalse regeringen in Polen, staat te lezen dat de Belgische ambassade de inspanningen rond het opstellen van de brief coördineerde.

“Holebi-vrije zones”

De lokale autoriteiten van verschillende regio's in Polen hebben eerder dit jaar "holebivrije zones" ingesteld. Er wordt niet letterlijk gecontroleerd op de aanwezigheid van holebi's en transgenders, maar Gay Prides of holebibars zijn er wel verboden. Tijdens de zomer kwamen ook duizenden mensen op straat in de hoofdstad Warschau om te protesteren tegen arrestaties van militanten die strijden voor holebirechten.

Human Rights are not an ideology - they are universal. 50 Ambassadors and Representatives agree. https://t.co/YV4qgkpz54 Georgette Mosbacher(@ USAmbPoland) link