Vijftiger voor moord in Antwerpen opgepakt in Portugal Patrick Lefelon

20u22

Een 51-jarige man die gezocht wordt voor moord in België, is woensdag in Portugal gearresteerd. Het Antwerpse gerecht had een Europees aanhoudingsbevel tegen de man uitgeschreven.

De arrestatie was het werk van de GNR, de militaire politie van Portugal. Zij maakte de arrestatie ook bekend op haar website. "De GNR heeft drie mannen gearresteerd die in Almada (district Setubal) verbleven. Twee van hen worden vastgehouden omdat zij illegaal in het land zijn. Eén man is opgesloten voor uitlevering naar België. Tegen hem loopt een Europees aanhoudingsbevel. Hij is overgeleverd aan het hof van beroep in Lissabon dat beslist of hij mag uitgeleverd worden."

Volgens de Portugese media heeft het aanhoudingsbevel betrekking op een man die voor moord in Antwerpen wordt gezocht.