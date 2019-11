Vijftiger gedood op parking supermarkt in Henegouwen

07 november 2019

Bron: Belga

Een man van 50 jaar is deze avond gedood op een parking van de supermarkt Aldi in Tertre, een deelgemeente van Saint-Ghislain in Henegouwen. Dat bevestigt het parket van Bergen.