Vijftig migranten gered voor kust Canarische eilanden NLA

17 mei 2020

16u23

Bron: Belga 0 Voor de kust van Gran Canaria heeft de Spaanse kustwacht vijftig Afrikanen gered aan boord van een houten vaartuig.

Vanochtend was een noodoproep binnengelopen van een pleziervaartuig. Die had een boot met vele migranten aan boord gespot, ten zuiden van Gran Canaria in de Atlantische Oceaan. Dat meldden de lokale autoriteiten aan persbureau Europa Press.

De opvarenden, allemaal afkomstig uit landen ten zuiden van de Sahara, werden aan boord van het schip van de kustwacht gehaald. De kustwacht brengt hen nu naar de havenstad Arguineguín.

Net als Italië en Griekenland, is Spanje een belangrijke toegangspoort naar Europa voor vluchtelingen en migranten. Vanuit Afrika loopt een belangrijke, maar gevaarlijke route door de Sahara woestijn, richting de Middellandse Zee. Sneller kan het door vanuit West-Afrika de oversteek te maken naar de Canarische Eilanden. Maar ook dat is zeer gevaarlijk, want dan moeten de migranten de Atlantische Oceaan over, en die is woeliger dan de Middellandse Zee. Steeds meer mensen kiezen nu de route richting de Canarische eilanden om voet op Spaanse bodem te krijgen.