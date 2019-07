Vijftig Duitse tieners vallen politiekantoor aan om dronken schoolkameraad te bevrijden ttr

26 juli 2019

17u41

Bron: belga 0 buitenland Zowat vijftig Duitse tieners hebben gisterenavond een politiekantoor aangevallen in een poging om een schoolkameraad te bevrijden. De 15-jarige was opgepakt voor openbare dronkenschap en verstoring van de openbare orde, zo deelt de plaatselijke politie vandaag mee.

Medewerkers van een school in de Beierse stad Starnberg hadden de politie gebeld omdat een van de dronken scholieren zich op een afscheidsfeest agressief was beginnen gedragen. Omdat de politie er niet in slaagde hem te bedaren, werd de jongeman opgesloten in het politiekantoor.

Een groep van zowat vijftig scholieren was het duidelijk niet eens met die beslissing. Ze beslisten een poging te ondernemen om hun schoolmakker te bevrijden. Een poging om een deur van het politiekantoor te forceren, draaide uit op een mislukking. Er werd daarna met stenen en flessen gegooid, waarbij een venster sneuvelde.

De politie moest er versterking bij halen, maar slaagde er wel in om de orde te herstellen. Twee van de jongeren werden op hun beurt opgepakt. Maar na een identiteitscontrole en een bloedtest werden ze weer vrijgelaten.

