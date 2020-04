Vijftig coronagevallen vastgesteld op Frans vliegdekschip ADN

10 april 2020

14u10

Bron: Belga, ANP, Reuters 6 Vijftig bemanningsleden van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle zijn besmet met het coronavirus. Dat zegt het Franse ministerie van Defensie. Drie bemanningsleden zijn preventief van boord gehaald en naar een militair hospitaal in Toulon overgebracht.

Het schip zelf zette eerder deze week al vervroegd koers naar Toulon, de thuishaven van de Charles de Gaulle, toen bleek dat er mogelijk sprake was van een corona-uitbraak aan boord.

Middellandse Zee

Die uitbraak is nu bevestigd door een team van artsen dat naar het schip was gestuurd om de bemanningsleden te testen. Op een totaal van 66 testen, bleken er 50 positief. Het schip bevindt zich op dit moment op de Middellandse Zee. De volledige bemanning - er zouden in totaal 1.760 mensen aan boord zijn - beschikt intussen over mondmaskers.



Het schip heeft een eigen intensivecare-unit. “Er is op dit moment geen verslechtering van de conditie van de bemanning”, aldus het Franse ministerie. Het vaartuig deed recent mee aan een oefening van Europese marines in de Baltische zee.

Amerikaanse marine

Eerder was er ook al een uitbraak van het coronavirus op een vliegdekschip van de Amerikaanse marine. Zeker 230 bemanningsleden raakten daar besmet. Meer dan 70 procent van de ongeveer 5.000 opvarenden is inmiddels getest.

De Amerikaanse minister van Marine, Thomas Modly, nam zelfs ontslag nadat de commandant van de USS Theodore Roosevelt de defensieleiding een brief had geschreven met kritiek op de aanpak van de minister. Commandant Brett Crozier werd eerder uit zijn functie gezet en overgeplaatst omdat hij de brief had laten lekken.

En bij ons?

Bij ons telde Defensie eergisteren in totaal zeker 62 personeelsleden die met het virus besmet zijn in zijn rangen. Twaalf onder hen zijn in het ziekenhuis opgenomen. In de bevoegde Kamercommissie gaf minister van Defensie Philippe Goffin woensdag mee dat 178 andere leden symptomen vertonen zonder te zijn getest. Nog 91 anderen zonder symptomen zitten in quarantaine.

Het enige bekende geval van Covid-19 bij Defensie was tot nu toe geregistreerd aan boord van het fregat Leopold I van de marine. Het schip voerde toen een escortemissie uit van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle. De Leopold I moest vroegtijdig naar Zeebrugge terugkeren. De rest van de bemanning werd thuis veertien dagen onder quarantaine geplaatst.

