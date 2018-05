Vijftienjarige student sterft in Nederland na "onnozele challenge" Redactie

22 mei 2018

13u00

Bron: Redactie Haagsche Courant 0 Het overlijden van een vijftienjarige student heeft in Nederland de nodige ophef veroorzaakt. Volgens zijn familie zou Clay Haimé deelgenomen hebben aan een "onnozele challenge", met de dood tot gevolg. De politie kan dat scenario vooralsnog niet bevestigen.

Op de website van de school staat dat de tiener bij 'een noodlottig ongeval' plotseling om het leven gekomen is. Verder worden geen details gegeven. "Vrijdagmiddag ging Clay nog vrolijk naar huis. Vrijdagavond trof hem het noodlottig ongeluk. Aan de gevolgen daarvan is hij zaterdag overleden", klinkt het.

Challenge

De familie van Clay gaat in een rouwbericht op Facebook echter nog een stap verder. "Door een onnozele challenge werd hij uit ons midden weggerukt", klinkt het daar.

"Het is niet zeker dat het zo gegaan is", aldus een politiewoordvoerder. "We weten niet wat er gebeurd is. Wel staat vast dat er geen sprake is van een misdrijf. Er is onderzoek gedaan, maar het is verder niet meer in handen van de politie. Het blijft wel een hele akelige situatie. Het is vreselijk verdrietig."

Een challenge is een fenomeen op internet waarin voornamelijk tieners elkaar uitdagen om gevaarlijke capriolen uit te halen. Wat er precies gebeurd is die vrijdagavond is nog niet bekend.

Judoka

Haimé zat als talentvolle judoka in een speciale topsportklas. In februari haalde hij nog een zilveren medaille op een internationaal toernooi.

Hij was lid van de Haagse judovereniging Lu Gia Jen. Op de website betuigt de club zijn medeleven. "Clay, topper, kampioen, maatje, woorden schieten tekort. Het is niet te bevatten. Je blijft voor altijd in onze harten." Bij de club is er voor de leden gelegenheid om een persoonlijke boodschap te schrijven.

