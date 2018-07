Vijftienjarige jongen in vluchtelingenkamp gedood door Israëlische soldaten

IVI

23 juli 2018

08u26

Bron: Belga

7

Op de Westelijke Jordaanoever is afgelopen nacht een vijftienjarige Palestijnse jongen doodgeschoten door Israëlische soldaten. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. De jongeman is volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid dodelijk getroffen in de borststreek tijdens gevechten in het vluchtelingenkamp van Dheisheh.