Vijftienjarige jongen eerste dodelijke coronaslachtoffer bij inheemse stam in Brazilië

Belga

10 april 2020

17u54

0

Het coronavirus heeft een eerste dodelijk slachtoffer geëist bij een inheems volk in Brazilië. Een vijftienjarige jongen van de Yanomami-stam stierf donderdagavond plaatselijke tijd in een ziekenhuis in Boa Vista.