Vijftien politieagenten gewond bij clash met feestvierders in Londen jv

25 juni 2020

15u21

Bron: DPA 6 Vijftien politieagenten hebben afgelopen nacht en vanochtend verwondingen opgelopen bij een clash met feestvierders op een illegaal straatfeest in de wijk Brixton, in het zuidwesten van de Britse hoofdstad Londen, zo bevestigde Metropolitan Police.

Twee agenten belandden in het ziekenhuis voor verzorging. Meerdere politievoertuigen liepen schade op. Vier mensen werden opgepakt op verdenking van geweldpleging en verstoring van de openbare orde.

Volgens de politie liepen er woensdagavond meerdere oproepen binnen wegens geluidsoverlast en geweldpleging in de wijk Brixton, waar een illegaal muziekevenement plaatsvond in de straten. Toen de politie er aankwam, keerden de feestvierders zich echter tegen hen, waarbij de situatie al snel uit de hand liep. "De groep keerde zich met geweld tegen de politie", aldus politiecommandant Colin Wingrove in een mededeling.

"Deze samenkomsten zijn bovendien vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan, omdat er risico's aan verbonden zijn met betrekking tot de volksgezondheid. Het geweld ten aanzien van de politieagenten is totaal onaanvaardbaar en dat zullen wij nooit toestaan, onder geen enkele vorm."



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.