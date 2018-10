Vijftien ongevallen met Stints bekend bij Inspectie SZW Redactie

05 oktober 2018

19u37

Bron: AD.nl 1 De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de afgelopen vier jaar vijftien meldingen gekregen over ongevallen met Stints. Een woordvoerder van de inspectie bevestigt de berichtgeving hierover door RTL Nieuws.

In acht gevallen ging het om verkeersongevallen die door de politie werden afgehandeld. In de overige zeven ongevallen ging het om situaties waarbij bestuurders van de Stint af waren gevallen, bijvoorbeeld doordat ze te hard door de bocht gingen.

Het aantal meldingen bij de inspectiedienst vertelt niet het hele verhaal over het aantal mogelijke ongevallen met Stints, zegt de woordvoerder. "De regels schrijven in sommige gevallen voor dat een ongeval bij ons gemeld moet worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij blijvend letsel. Maar niet alle ongevallen hoeven bij ons gemeld te worden."

Vier doden

Een ongeval met een elektrische bakfiets op een spoorwegovergang in Oss kostte op 20 september het leven aan vier kinderen. Een vijfde kind en een volwassen begeleider raakten zwaargewond. De kinderen komen uit drie gezinnen. Van één gezin waren drie kinderen betrokken bij het ongeval.

Naar aanleiding van het spoordrama kondigde minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een verbod af op het gebruik van de Stint. Die is sinds begin deze week niet meer toegestaan op de openbare weg.

