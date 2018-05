Vijftien migranten op de vlucht voor mensensmokkelaars doodgeschoten in Libië lva

26 mei 2018

06u12

Bron: Belga 0 In Libië zijn woensdag minstens 15 migranten gedood toen ze probeerden te vluchten uit de handen van mensensmokkelaars. Tientallen anderen raakten gewond. Dat meldde Artsen Zonder Grenzen (AZG) vrijdagavond laat.

Meer dan 100 migranten probeerden in de nacht van dinsdag op woensdag te ontsnappen uit een clandestiene gevangenis in de buurt van Bani Walid, in het noordwesten van Libië. Ze werden daarbij beschoten door de mensensmokkelaars die de gevangenis runnen.

"Teams van AZG behandelden in het ziekenhuis van Bani Walid 25 gewonden, onder wie sommigen met ernstige schotwonden en meerdere breuken", zegt de ngo. "Overlevenden vertelden AZG dat minstens vijftien mensen werden gedood en dat tot wel veertig mensen, vooral vrouwen, werden achtergelaten. De overlevenden zijn vooral tieners van Eritrië, Ethiopië en Somalië die asiel willen aanvragen in Europa."

Minderjarigen

De migranten vertelden dat ze werden vastgehouden door mensensmokkelaars en dat sommigen van hen al tot wel drie jaar opgesloten zaten. "Velen hadden zichtbare littekens, elektrische brandwonden en oude, geïnfecteerde wonden", luidt het. "De meerderheid van de getraumatiseerde overlevenden zijn niet-begeleide minderjarigen."

Onder begeleiding van de lokale veiligheidstroepen werden de migranten eerst ondergebracht in een veilige plek in Bani Walid, waarna ze werden overgebracht naar detentiecentra in de hoofdstad Tripoli.