Vijftien lijken geborgen na vuurgevecht in gevangenis in Panama

19 december 2019

02u05

Na een vuurgevecht in een gevangenis in Panama zijn nu al vijftien lijken geborgen. Dat hebben de autoriteiten vandaag meegedeeld. Dertien gedetineerden van de gevangenis La Joyita in de buitenwijken van Panama-stad raakten gewond.

Volgens de politie brak er dinsdag een gevecht tussen rivaliserende bendes uit. De autoriteiten namen nadien naar eigen zeggen acht vuurwapens in beslag.

Dodelijk geweld en relletjes in detentiecentra zijn schering en aanslag in verschillende landen van de regio. Recent nog riep de president van Honduras, Juan Orlando Hernández, de noodsituatie uit in strafinstellingen, waarna de strijdkrachten er intussen voor zes maanden de leiding over de gevangenissen hebben overgenomen.