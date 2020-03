Vijftien kilo cocaïne ontdekt bij werkloze in Range Rover met Belgische nummerplaat HR

04 maart 2020

10u53 2 Italië De Italiaanse politie heeft vijftien kilo cocaïne ontdekt in een verborgen ruimte van een Range Rover met Belgische nummerplaat. De bestuurder trok de aandacht van de politie omdat hij als werkloze in een chique villa woonde en altijd met gloednieuwe patserbakken rondreed. Zijn Range Rover bleek speciaal omgebouwd om drugs te smokkelen.

De politie had de verdachte, de 46-jarige Italiaan A.S., al een tijdje in het vizier. De man werkte vroeger als tegelzetter. Hoewel hij nu al geruime tijd werkloos is, woont hij met zijn vrouw en vier kinderen in een grote villa in Castano Primo, in de buurt van Milaan. Bovendien stonden op de oprit voortdurend peperdure luxewagens - en niet de goedkoopste modellen.



De agenten die zondag binnenvielen bij het gezin, hadden op basis van onderzoek al een vermoeden waar ze naar op zoek moesten. Verdachte A.S. ontkende nochtans dat hij iets met drugs te maken had. Daarop werd zijn Range Rover, die ingeschreven is in ons land, naar een werkplaats gebracht voor onderzoek.

Handelsmerk ‘Top’

Daar bleek dat een dubbele bodem was ingebouwd op de plaats van het 4x4 transmissiecompartiment. De politie trof er veertien blokken pure cocaïne aan, goed voor in totaal vijftien kilo. Elke blok was gemarkeerd met het handelsmerk ‘Top’. De pakketten waren ingewikkeld in een laag koffiepoeder, speciaal om drugshonden te misleiden.

Milaan

“De cocaïne was wellicht bedoeld om in Milaan te verkopen en andere steden in Noord-Italië te verkopen”, aldus politiechef Franco Novati. “De drugs zouden 1 miljoen euro kunnen opbrengen.” Waarom de man rondreed in een wagen met Belgische nummerplaat, is nog niet duidelijk.

Begin februari werden in ons land nog leden opgepakt van een internationale bende die voertuigen ombouwde om drugs en geld te smokkelen in verborgen ruimtes.