Vijftien jaar na de moord op Duitse vrouw wordt verdachte opgepakt in Parijs

10 augustus 2018

13u10

Bron: Belga 0 Ruim vijftien jaar na de moord op een Duitse vrouw heeft de Franse politie een verdachte opgepakt. De man was na een mesaanval op een sociaal werkster in Parijs gearresteerd. Nadat de politie hem een speekselstaal had afgenomen, werd zijn DNA vergeleken met databanken in Frankrijk en Duitsland. En dat leidde tot een treffer, zei onderzoeksrechter Stefan Lechtape vrijdag in Münster.

In 2003 had de Duitse politie in een recreatiegebied bij Steinfurt im Münsterland het lijk van een 37-jarige vrouw aangetroffen. Ze was door talloze messteken om het leven gebracht. Een voormalige partner van het slachtoffer stond onder verdenking. De man uit Münster met Turks paspoort dook onder en was sindsdien van de radar verdwenen.

Volgens het politieonderzoek leefde de beschuldigde de afgelopen tien jaar met een vervalste identiteit in Parijs. "We hebben de uitlevering van de 47-jarige man op basis van een Europees arrestatiebevel ingeleid", zei Lechtape.

Wanneer de man in Duitsland kan terechtstaan, is nog niet bekend. Eerst moet de procedure in Frankrijk beëindigd worden, aldus de onderzoeksrechter.