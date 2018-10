Vijftien jaar cel voor moeder van kind dat werd vermoord in wasmachine KVE

13 oktober 2018

07u38

Bron: Belga 0 Een rechtbank in Parijs heeft de moeder van een driejarig kind, dat in 2011 omkwam nadat het als straf in een wasmachine was gestopt, tot vijftien jaar cel veroordeeld wegens medeplichtigheid.

In eerste instantie had de vrouw twaalf jaar cel gekregen. In beroep krijgt ze dus een zwaardere straf. Ze mag ook geen activiteiten meer uitoefenen waarbij ze contact met kinderen heeft.

De driejarige jongen werd in 2011 dood aangetroffen in het ouderlijk appartement in Germigny-l'Évêque, in het departement Seine-et-Marne. De vader van het kind had de jongen als straf - omdat hij stout was geweest op school - in de wasmachine gestopt en die aangezet. De jongen bleef een half uur tot een uur in de wasmachine.

De vader werd eerder veroordeeld tot dertig jaar.