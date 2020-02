Vijftien Eritreeërs ontdekt in Spaanse vrachtwagen die uit België kwam KVDS

20 februari 2020

14u03

Bron: Belga 0 In Ressons-sur-Matz - in het noorden van Frankrijk - zijn donderdag vijftien Eritreeërs gevonden in een Spaanse koelvrachtwagen die uit België kwam. Dat is vernomen van de gendarmerie en de prefectuur. De vier vrouwen en elf mannen, onder wie een minderjarige, verkeren in goede gezondheid.

De vrachtwagen vervoerde whisky. De bestuurder sloeg alarm bij de hulpdiensten toen hij besefte dat er mensen in zijn vrachtwagen zaten. De brandweer van Ressons-sur-Matz in het Franse departement Oise ontfermde zich over de Eritreeërs.

