Vijftien doden na vechtpartij in Braziliaanse gevangenis AW

27 mei 2019

06u15

Bron: Belga 0 Bij een vechtpartij tussen gedetineerden in een gevangenis in de Braziliaanse deelstaat Amazonas zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Dat melden de lokale autoriteiten.

Tijdens het bezoekuur begonnen de rellen nadat verschillende gevangenen elkaar te lijf gingen. Onder meer met zelfgemaakte steekwapens vielen de gevangenen elkaar aan. Alle doden waren dan ook gevangenen.



Dat gebeurde in het complex Anisio Jobim (Compaj), op zo'n 28 kilometer van Manaos, de hoofdstad van de deelstaat. De rust in het complex keerde terug na ingrijpen van de militaire politie. Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak van het gevecht.