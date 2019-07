Vijftien doden in Syrië door Israëlische bombardementen KG ADN

01 juli 2019

06u28

Bron: Belga 0 Bij Israëlische bombardementen in Syrië zijn zes burgers en negen strijders van de proregeringstroepen om het leven gekomen. Dat bericht het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

De strijders van een militie die trouw is aan de Syrische regering, kwamen om het leven tijdens Israëlische aanvallen zondagavond laat in de buurt van Damascus en in de provincie Homs, aldus het Observatorium. Een van de strijders was een Syrische burger, de rest waren geen Syriërs.



De ngo kon niet onmiddellijk verduidelijken of de burgerslachtoffers ook vielen in de Israëlische bombardementen, of door de hoge druk die de ontploffingen in het gebied hebben veroorzaakt. De zes burgers kwamen om in Sahnaya, in het platteland van Damascus.

Onderschept

Volgens het Syrische staatspersagentschap Sana had de Syrische luchtafweer een raketaanval onderschept. Nog volgens het agentschap waren de raketten afgevuurd door Israëlische gevechtsvliegtuigen in het Libanese luchtruim. Ze waren gericht op stellingen van het Syrische regeringsleger.



Volgens Sana kwamen dan weer vier burgers, onder wie een baby, in Sahnaya om het leven. Er vielen ook 21 gewonden, meldde het agentschap.