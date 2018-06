Vijftien doden en tientallen gewonden bij brand op grootste markt in Nairobi kg

28 juni 2018

10u02

Bron: Belga 0 Bij een brand op de grootste openluchtmarkt van Nairobi zijn vandaag minstens vijftien mensen omgekomen en zeventig anderen gewond. Dat hebben functionarissen gezegd.

Het vuur brak om een nog onbekende reden vroeg in de morgen uit in de afdeling hout van de Gikomba Market, en verspreidde zich naar nabije krotwoningen en de afdeling tweedehandskleren van de markt in het oosten van de Keniaanse hoofdstad.

"Wij zijn bij deze tragedie vanmorgen vijftien mensen verloren", zei Kangethe Thuku, coördinator voor veiligheidsaangelegenheden in Nairobi. Onder de dodelijke slachtoffers zijn er minstens vier kinderen.

De hulpverlening kreeg af te rekenen met ontploffende gasflessen, die marktkramers en omwonenden gebruiken om eten te bereiden. De laatste jaren waren er geregeld branden op de populaire markt.