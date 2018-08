Vijftien doden bij zwaar busongeval in Bulgarije KVE

25 augustus 2018

20u42

Bron: Belga 0 Bij een busongeluk in Bulgarije zijn minstens vijftien mensen om het leven gekomen, zo hebben Bulgaarse media vanavond bericht op gezag van het Centrum voor Medische Noodhulp in Sofia.

Een in de richting van die hoofdstad rijdende bus is nabij Swoge, ongeveer veertig km ten noorden van Sofia, van de rijweg afgeraakt en omgekiept. Nog vier andere voertuigen raakten in het ongeluk betrokken.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

Zowat 27 andere mensen raakten gewond, zei een woordvoerster van het Gezondheidsministerie. De passagiers waren Bulgaarse toeristen die een klooster zouden bezoeken.