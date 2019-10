Vijftien doden bij vuurgevecht in zuiden van Mexico IB

16 oktober 2019

06u41

Bron: Belga 0 In het zuiden van Mexico zijn vijftien mensen om het leven gekomen bij een vuurgevecht tussen militairen en vermoedelijke leden van een criminele organisatie. Dat stellen de autoriteiten. Het gevecht vond plaats in Tepochica in de deelstaat Guerrero. Een van de slachtoffers is een soldaat.

"Gewapende burgers startten een aanval op leden van de Secretaría de la Defensa Nacional, wat resulteerde in de dood van een soldaat en van veertien gewapende burgers", verklaart woordvoerder Alvarez Heredia in een mededeling. Later konden de autoriteiten "krachtige wapens" en drie gestolen wagens in beslag nemen.

Oorlog tussen criminele organisaties

In de gemeente Iguala, waar het gevecht plaatsvond, is een oorlog aan de gang tussen verschillende criminele organisaties. Het gebied maakt deel uit van een belangrijke corridor voor de handel van heroïne en marihuana.

In Iguala verdwenen vijf jaar geleden 43 studenten. Een onderzoek kwam tot de conclusie dat de politie verschillende bussen waarin de studenten zaten had tegengehouden toen ze op weg waren naar een betoging. Corrupte agenten leverden de studenten daarna over aan de bende Guerreros Unidos, die hen doodde en hun lichamen verbrandde.

Maandag werden al dertien politieagenten gedood bij een hinderlaag door vermoedelijke leden van een drugsbende in Aguililla, zo'n 500 kilometer ten westen van Tepochica.