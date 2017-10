Vijftien burgerdoden bij Amerikaanse aanval met drone in Afghanistan EB

16u33

Bron: DPA 0 EPA Bij een Amerikaanse drone-aanval in het oosten van Afghanistan zijn 15 mensen omgekomen, zo is uit officiële bron vernomen. Volgens een woordvoerder van de gouverneur van de provincie Kunar zijn alle doden "opstandelingen", volgens andere bronnen gaat het om onschuldige burgers.

De drone bombardeerde twee woningen in het district Zawki. De voorzitter van de provincieraad van Kunar, Din Mohammad Zapai, zei dat zich in dat district geen opstandelingen ophouden, en dat het bombardement gebeurde op basis van foute informatie van de geheime dienst.



Een donderdag gepubliceerd rapport van de VN-missie in Afghanistan (UNAMA) gaf aan dat het aantal burgerslachtoffers van luchtaanvallen in de eerste negen maanden van dit jaar drastisch is gestegen, met maar liefst 52 procent. Concreet komt dat neer op 205 doden en 261 gewonden van januari tot eind september. De "oorlog" in Afghanistan is intussen aan zijn zeventiende jaar toe.