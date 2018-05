Vijfsterrenbeweging en Lega op zucht van regeerakkoord: "Hopen Italië snel antwoorden te bieden"

10 mei 2018

13u41

Bron: Belga

In Italië hebben de extreemrechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging meegedeeld dat ze op een zucht van een regeerakkoord staan. Beide partijen hebben "aanzienlijke stappen voorwaarts" gezet in de onderhandelingen over het premierschap en de samenstelling van de regering, zo stellen ze in een gemeenschappelijke mededeling. "We willen het land snel antwoorden en een politieke regering schenken."