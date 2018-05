Vijfsterrenbeweging en extreemrechtse Lega sluiten akkoord: Italianen krijgen basisinkomen van 780 euro TT

18 mei 2018

10u37

Bron: Reuters, Belga 281 In Italië hebben de onderhandelende partijen een regeringsakkoord bereikt, zo heeft de Vijfsterrenbeweging gezegd. Gisteren zei ook de extreemrechtse Lega, de andere partner, al dat een akkoord zo goed als rond was. Een opvallend programmapunt is de invoering van een basisinkomen van 780 euro per maand, zei Luigi Di Maio, voorzitter van de Vijfsterrenbeweging. Wie premier wordt, is nog niet bekend.

"Vandaag hebben wij uiteindelijk in alle delen een contract gemaakt voor een regering van verandering", zei Di Maio. Beide partijen hebben op hun website een gezamenlijk akkoord gepubliceerd. De leden van de M5S moeten nu voor 20 uur via een online referendum laten weten of ze ermee instemmen. Ook de Lega zal naar verwachting zijn achterban consulteren, door in het weekeinde doorheen het land informele stembureaus op te zetten.

Extra uitgaven

Het nieuwe regeerakkoord voorziet vooral extra uitgaven in de sociale sector en maakt resoluut komaf met een beleid van bezuinigingen, wat Rome op ramkoers dreigt te brengen met de Europese begrotingsregels.. Zo wordt er vijf miljard uitgetrokken om de pensioenhervorming van 2011 terug te draaien. Italianen zullen na 41 jaar bijdragen op pensioen kunnen gaan. Ook gaan de belastingen naar omlaag en komt er een zogenaamde 'flat tax', en wordt er dus een basisinkomen van 780 euro per maand ingevoerd.

Hoe Italië dat allemaal zal bewerkstelligen, met nu al een torenhoge staatsschuld, baart velen in de rest van Europa zorgen. Volgens Di Maio zouden investeringen niet meer meegeteld mogen worden bij de berekening van het begrotingstekort.

Over een uitstap uit de euro staat er niets in het coalitieakkoord. De Europese sancties tegen Rusland moeten voor de nieuwe regering meteen afgeschaft worden. Voorts wil ze detentiecentra bouwen voor "alle" illegale migranten, met het oog op hun repatriëring. Hun aantal wordt geschat op zo'n 500.000.

Akkoord mogelijk na fiat Berlusconi

De gesprekken tussen M5S en de Lega kwamen pas zeer recent van de grond omdat er aanvankelijk onenigheid was over de rol die Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi zou moeten spelen. Zijn partij is een bondgenoot van de Lega, die hem niet wilde laten vallen.

M5S weigerde echter met de door schandalen geplaagde Berlusconi in zee te gaan. Eind vorige week liet Berlusconi weten dat hij de vorming van een regering met alleen M5S en de Lega niet in de weg zou staan. Het regeringsakkoord wordt begin volgende week voorgelegd aan de Italiaanse president Sergio Mattarella.