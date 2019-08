Vijfsterrenbeweging dreigt regeringsvorming in Italië op te blazen SVM

In Italië dreigt de partij Vijfsterrenbeweging (M5S) ermee om niet langer de onderhandelingen te starten voor een nieuwe regering. "We willen dat onze partijstandpunten aanvaard worden", benadrukt M5S-leider Luigi Di Maio.

De Italiaanse president Sergio Mattarella belastte uittredend premier Giuseppe Conte met de vorming van een nieuwe regering. Als partijloze moet Conte proberen een regering te smeden van de anti-establishmentpartij M5S en de centrumlinkse Democratische Partij (PD). Die vroegere aartsrivalen waren woensdag tot een politiek akkoord gekomen rond Conte als leider van een nieuwe regering.

Di Maio had vandaag een gesprek met Conte. “Een nieuwe regering zou gevormd kunnen worden -en ik gebruik de voorwaardelijke wijs- als onze partijstandpunten mee uitgevoerd worden. Anders gaan we nergens heen”, zei Di Maio.

“Onze standpunten van ons partijprogramma zijn duidelijk. Als die opgenomen worden in het regeerakkoord, dan kunnen we starten. Anders kunnen we beter terugkeren naar de stembus.” PD-leider Andrea Orlando bestempelde de woorden van Di Maio al als “onbegrijpelijk”.

Conte de populairste

Uit nieuwe peilingen blijkt intussen dat uittredend premier Giuseppe Conte de populairste politicus is in het land. De nieuwe regering die hij in de steigers zet, is echter niet zo populair.

Conte leidde de vorige populistische regering van M5S en Lega. Maar Matteo Salvini, de leider van die extreemrechtse partij, trok onlangs de stekker uit die coalitie. Conte besliste daarop zelf op te stappen.

Vertrouwen staat op 55%

Zowat 55 procent van de Italianen heeft vertrouwen in Conte. Dat is 5 procentpunt beter dan in juli, blijkt uit een peiling van Istituto Piepoli in de krant ‘La Stampa’. De populariteit van Salvini daarentegen daalde tot 38 procent. Volgens een andere peiling heeft nog 53 procent van de Italianen vertrouwen in Conte.

De meeste deelnemers aan de peilingen hebben echter geen vertrouwen in de nieuwe regering die Conte aan het vormen is. De meeste Italianen willen gewoon snel nieuwe verkiezingen. Nog volgens de peilingen blijft Lega de populairste partij in Italië. Al scoort de partij slechts 31 à 32 pct, tegenover 38 pct enkele weken geleden.