Vijfsterrenbeweging bevestigt Di Maio als leider na verkiezingsnederlaag IB

30 mei 2019

23u41

Bron: Belga 0 Bij een stemming hebbben de partijleden van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) hun vertrouwen in partijleider Luigi Di Maio bevestigd. Hij had zelf om een vertrouwensstemming gevraagd na de zware nederlaag bij de Europese verkiezingen afgelopen zondag.

Meer dan 56.000 partijleden brachten hun stem uit op een onlineplatform en 80 procent van hen stemde voor Di Maio, laat de partij weten in een mededeling.

"Ik wil jullie allemaal bedanken en ik hou van jullie", schreef de partijleider in een reactie op Facebook. Hij beloofde om de partij te herorganiseren.

De massale steun voor Di Maio was te verwachten, aangezien partijtoppers als oprichter Beppe Grillo hem steunen. Di Maio staat sinds september 2017 aan het hoofd van de partij. In de regering is hij vicepremier en minister van Industrie en Arbeid.

Waar de M5S bij de parlementsverkiezingen van vorig jaar uitkwam op ongeveer 32 procent van de stemmen, donderde dit zondag naar 17,1 procent terug. Tegelijkertijd verdubbelde regeringspartner De Lega zijn score, van 17,4 naar 34,3 procent.

