Vijfjarige brengt baby in vrieskoude naar buren in Alaska nadat ze alleen zijn achtergelaten

09 december 2019

19u34

Bron: Belga 0 Een vijfjarig kind heeft een 18 maanden oude baby 800 meter door de sneeuw naar een buurman gebracht, nadat de twee alleen waren achtergelaten in een huis in Alaska. Dat melden de plaatselijke autoriteiten. Een vrouw werd opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het welzijn van een minderjarige.

De twee kinderen waren alleen thuis toen de stroom uitviel. Het oudste kind was bang en besliste de baby naar de buren te dragen. Die wonen echter 800 meter verder en de vijfjarige trok in ijskoude temperaturen (-35 graden Celcius) op zijn kousen en in lichte kledij door de sneeuw.

De buren ontfermden zich over de kinderen en belden de politie. Die arriveerde pas 12 uur later in het afgelegen inheemse dorp Venetie, in het noordoosten van Alaska. Beide kinderen raakten gewond door de vrieskou, maar zouden wel volledig herstellen.

Een 37-jarige vrouw die beide kinderen in de woning zou hebben achtergelaten, werd opgepakt. Het is niet duidelijk of er familiale banden zijn tussen de vrouw en de kinderen enerzijds en tussen de twee kinderen anderzijds.

