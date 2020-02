Vijfhonderd passagiers mogen ‘coronacruise’ verlaten IB

19 februari 2020

04u54

Bron: Belga 0 Ongeveer 500 passagiers van het cruiseschip Diamond Princess hebben toestemming gekregen om van boord te gaan. Het gaat om voornamelijk oudere mensen. De autoriteiten in Japan hadden eerder al gemeld dat vandaag het eerste deel van de passagiers het schip mag verlaten.

Op het schip zitten sinds begin februari 3.700 mensen, onder wie enkele Duitsers en Nederlanders, in quarantaine vanwege een uitbraak van het nieuwe coronavirus. Daar zijn volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid 540 opvarenden besmet mee geraakt. Inmiddels zijn alle passagiers getest. Wie niet ziek is, mag in de loop van de week in principe het schip verlaten.

Niet alle passagiers kunnen tegelijk van boord gaan. Het ontschepen wordt uitgespreid over vandaag, morgen en vrijdag. De passagiers hebben al te horen gekregen dat het verwerken van de testresultaten even kan duren. Dat betekent dat sommige mensen langer moeten wachten tot ze weer aan wal kunnen. Wie nauw contact heeft gehad met een patiënt, moet nog twee weken in quarantaine blijven.