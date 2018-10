Vijfenvijftig doden door etnisch geweld in Nigeria IB

Bron: Belga 0 Vijfenvijftig mensen zijn deze week om het leven gekomen bij etnisch geweld tussen christelijke en moslimjongeren in het noorden van Nigeria. Dat zegt president Muhammadu Buhari, die het geweld veroordeelt.

"Het frequente bloedvergieten dat het gevolg is van misverstanden, die vreedzaam opgelost zouden kunnen kunnen worden, is onrustwekkend", klinkt het in een persbericht van de president. "Geen enkele cultuur of religie kan de minachting voor het heilige karakter van een mensenleven rechtvaardigen."

Donderdag brak er geweld uit tussen Hausa en Adara, respectievelijk moslims en christenen, als gevolg van een ruzie op de markt van Kasuwan Magani, een stad op een vijftigtal kilometer van Kaduna, de hoofdstad van de gelijknamige staat. In eerste instantie was er sprake van twee doden. De politie zou de situatie snel onder controle gekregen hebben.

Wraakacties

Maar volgens lokale bronnen voerden Adara-jongeren donderdagnacht wraakacties uit tegen de moslimgemeenschap. Ze staken hun huizen in brand. "De meeste doden vielen bij die tweede aanval, die de Hausa-gemeenschap heeft verrast", zei Muhammadu Bala, een inwoner van een van de in brand gestoken huizen.

Het politiehoofd van de staat Kaduna, Ahmad Abdur-Rahman, zegt dat 22 verdachten opgepakt zijn. De gouverneur van Kaduna stelde tot nader order een avondklok in in de stad.

