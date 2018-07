Vijfenveertig doden bij moessonregens in India bvb

28 juli 2018

12u43

Bron: Belga 0 In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn in de voorbije drie dagen al minstens 45 mensen omgekomen door zware moessonregens. Dat melden de autoriteiten vandaag. Er vielen ook meer dan twintig gewonden. Huizen en muren begaven het, en er raakten ook mensen geëlektrocuteerd.

Het moessonseizoen in India loopt van juni tot september. De hevige regens zijn belangrijk voor de landbouw, maar kunnen ook heel wat schade aanrichten. Omdat de weerdiensten nog meer regen voorspellen in de komende dagen, wordt gevreesd voor nog meer schade en overstromingen. In de Indiase hoofdstad New Delhi, die grenst aan Uttar Pradesh, zijn bewoners van lagergelegen gebieden al in veiligheid gebracht, zo meldt de lokale nieuwszender NDTV.